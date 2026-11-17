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शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक स्कूल में 15 वर्षीय छात्र अंकित की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक की मां ने स्कूल देर से पहुंचने पर बेटे की पिटाई का आरोप लगाया है। लाला मथुरा प्रसाद संस्कृत विद्यालय में हुई इस घटना के बाद स्टाफ ताला लगाकर चला गया। अंकित कक्षा सात का छात्र था। मां सरोजनी ने आरोप लगाया कि उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। सीओ जलालाबाद दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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