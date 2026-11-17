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शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के गांव जखिया निवासी अंकित (15 वर्ष) की मंगलवार को लाला मथुरा प्रसाद संस्कृत विद्यालय में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद विद्यालय का स्टाफ ताला लगाकर चला गया। मृतक की मां ने स्कूल पहुंचने में देरी होने पर बेटे की पिटाई करने का आरोप लगाया है। विज्ञापन

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मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे अंकित स्कूल गया था। सुबह नौ बजे उसकी मां सरोजनी के पास कॉल किया गया कि अंकित अचानक बेहोश होकर गिर गया है। सूचना पर परिजन विद्यालय पहुंचे और उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित कक्षा सात का छात्र था।

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मां ने लगाया बेटे की पिटाई का आरोप

मृतक की मां सरोजनी ने आरोप लगाया कि स्कूल देर से पहुंचने पर बेटे की पिटाई की गई थी, जिससे उसे गंभीर चोट आई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन ने समय पर उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया और जमीन पर लिटाए रखा।

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