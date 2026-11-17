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शाहजहांपुर जिले प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को रोजा मंडी परिसर में संचालित धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों पर खरीद की प्रगति और किसानों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान किसानों से सीधे संवाद कर धान बिक्री और भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिले में विभिन्न एजेंसियों के 220 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी केंद्र क्रियाशील हैं। जिले को 3.20 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष अब तक 3340 किसानों से 23,774.409 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों ने प्रभारी मंत्री को बताया कि शुरुआत में पंजीकरण सत्यापन में कुछ दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब उनका समाधान हो गया है। वर्तमान में धान बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पीएफएमएस के माध्यम से उपज का भुगतान भी मिल रहा है। निरीक्षण के दौरान क्रय केंद्रों पर आवश्यक उपकरण और अभिलेख व्यवस्थित मिले। किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर भी संतोष जताया गया।

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