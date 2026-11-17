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शाहजहांपुर। जिले में जल्द ही तीन नई चीनी मिलें शुरू होने जा रही हैं। इसके बाद जनपद में संचालित चीनी मिलों की संख्या पांच हो जाएगी। इससे किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह जानकारी सोमवार को विकास भवन सभागार में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में हुई विकास कार्यों, राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दी गई।बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को विकास योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और जनसमस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी ने बताया कि विकास कार्यों की रैंकिंग में शाहजहांपुर प्रदेश में चौथे स्थान पर है। वहीं, राजस्व संबंधी कार्यों में जनपद की ओवरऑल रैंकिंग दूसरा स्थान है। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को समय से राहत पहुंचाई जाए।कानून व्यवस्था की समीक्षा में एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि जिले में हत्या के मामलों में 50 प्रतिशत, दुष्कर्म के मामलों में 46 प्रतिशत और छेड़खानी के मामलों में 10 प्रतिशत की कमी आई है। प्रभारी मंत्री ने एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर पौधरोपण कराने के निर्देश दिए। बैठक में विधान परिषद सदस्य डॉ. सुधीर गुप्ता, कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह, ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर, नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अंत में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सभी का आभार जताया।