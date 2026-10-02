शाहजहांपुर: लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाएगी सपा, विधानसभा स्तर पर होंगी बैठकें

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शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से दो से आठ अक्तूबर तक लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाया जाएगा। शनिवार को विधानसभा स्तर पर बैठकें कर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने बताया कि चार अक्तूबर को जिले में वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च निकाला जाएगा। समापन पर संविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक वाचन और राष्ट्रगान होगा। तनवीर खां ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल करते हुए इस्तीफे की मांग की। पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश सरकार पर पुल और हाईवे निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप, रामसूरत यादव, विजय सिंह और सैयद रिजवान अहमद मौजूद रहे।

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