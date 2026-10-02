फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Property dealer assaulted near BSA office

Shahjahanpur News: बीएसए कार्यालय के पास प्रापर्टी डीलर से मारपीट

Fri, 02 Oct 2026 02:27 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Property dealer assaulted near BSA office
शाहजहांपुर। आरसी मिशन के मोहल्ला चमकनी गाड़ीपुरा निवासी प्रापर्टी डीलर गुलजार के साथ बीएसए कार्यालय के पास मारपीट की घटना हो गई। उनकी तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी थाने पहुंचकर आरोप लगाए हैं।
विज्ञापन

गुलजार ने बताया कि वह बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे कचहरी से अपना काम निपटाकर घर जा रहे थे। बीएसए कार्यालय के पास एक महिला ने तीन-चार लोगों के साथ उन्हें घेर लिया और मारपीट की। इस बीच एक व्यक्ति ने उसका मोबाइल छीन लिया। आरोप है कि सभी ने उनका अपहरण करने की कोशिश की। इसके बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पास पहुंच पुलिस को सूचना दी। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे चेक कराए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed