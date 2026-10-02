दो साधुओं का बेरहमी से कत्ल: हत्या के बाद घी-कपूर से शवों को जलाया, जलने तक वहीं रहा, फिर घर आकर आराम से सोया

सीताराम का जवाब न मिलने पर सशंकित हुए ग्रामीण

खुदागंज। सुबह वहां से गुजरने वाले लोग दोनों साधुओं से सीताराम-सीताराम कहते हुए आगे बढ़ते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे जब ग्रामीण वहां से गुजरे और सीताराम कहा तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर ग्रामीणों को आशंका हुई तो वे अंदर की ओर गए। वहां पर धुआं उठते देखकर और साधुओं को वहां न पाकर वे लोग वापस आए और अन्य लोगों को इसके बारे में बताया। इसी बीच गांव का रहने वाला दृगपाल सफाई करने वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार दोनों तख्त करीब दो मीटर की दूरी पर पड़े थे और आग से बुरी तरह जल चुके थे।