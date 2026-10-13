शाहजहांपुर: सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने भाजपा सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप

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शाहजहांपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता का आक्रोश 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी पड़ेगा। आगरा में प्रस्तावित दलित सम्मेलन के दौरे पर निकले रामजी लाल सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जाति और धर्म देखकर चलता है। सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज को अपारदर्शी बताया।

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