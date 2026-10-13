{"_id":"6ace3c95a10bcbc4e909f85b","slug":"video-student-avni-becomes-bsa-for-a-day-gains-insight-into-departmental-operations-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: छात्रा अवनी बनीं एक दिन की बीएसए, समझी विभागीय कार्यप्रणाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: छात्रा अवनी बनीं एक दिन की बीएसए, समझी विभागीय कार्यप्रणाली
शाहजहांपुर में बालिका सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपोजिट विद्यालय सेहरामऊ दक्षिणी की कक्षा आठ की छात्रा अवनी को एक दिन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) का प्रतीकात्मक पदभार सौंपा गया। छात्रा अवनी को यह अवसर देकर आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परिचित कराने की पहल की गई। मंगलवार को छात्रा अवनी एक दिन की बीएसए के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचीं। यहां उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली को समझा और अधिकारियों, जिला समन्वयकों व कर्मचारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी ली। जिला समन्वयक सोहन शुक्ला ने बताया कि यह पहल मिशन शक्ति और बाल विकास अभियानों के उद्देश्यों के अनुरूप बालिकाओं में आत्मविश्वास विकसित करने, नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई। इस अनुभव के माध्यम से अवनी को शिक्षा विभाग के कामकाज को करीब से जानने का अवसर मिला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।