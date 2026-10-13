{"_id":"6ace3c856c33e0770f0f01b7","slug":"video-rail-yuva-samvad-held-at-the-railway-station-passengers-given-a-message-on-cleanliness-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: रेलवे स्टेशन पर रेल युवा संवाद, यात्रियों को दिया स्वच्छता का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर रेल युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेलवे कर्मियों ने जागरूकता रैली निकालकर यात्रियों, युवाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा रखने की अपील की गई। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक त्रिलोक चंद्र और सीआईटी नरेंद्र त्यागी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्होंने लोगों को इसके उपयोग से बचने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही चार प्रकार के कूड़ेदान के इस्तेमाल और कचरे के पृथक्करण के महत्व को समझाया गया। सीएचआई ने युवाओं और यात्रियों से स्वच्छता एवं रेलवे से संबंधित सुझाव भी लिए गए। संवाद के माध्यम से सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और रेलवे परिसर को स्वच्छ रखने में जनभागीदारी का महत्व बताया गया। स्टेशन अधीक्षक एके गौतम, सीएमआई एसके ठाकुर, स्वास्थ्य निरीक्षक शशांक पांडेय आदि मौजूद रहे।

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