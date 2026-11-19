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शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार को दिनदहाड़े एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 6.49 लाख रुपये लूट लिए गए। बाइक सवार बदमाशों ने नगर निगम कार्यालय के पास ककरा पुल के नजदीक इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र सिंह और क्षेत्राधिकारी सदर शुभम वर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच जारी है।

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