Shahjahanpur News: शारदा नहर सूखी, सिंचाई के लिए किसान परेशान
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 05:26 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
बिजली की कटौती से रात में सबमर्सिबल के सहारे करनी पड़ रही सिंचाई
संवाद न्यूज एजेंसी
कुर्रियाकलां। क्षेत्र से निकली शारदा नहर में पानी नहीं होने से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई प्रभावित हो रही है। गेहूं की बुआई के लिए किसान खेत तैयार कर रहे हैं, वहीं अगैती फसल की सिंचाई में भी परेशानी आ रही है।
नहर से बाबरपुर, कौढ़ा, बिरुआमई, सरथौली, बहरी कुर्रिया, रत्नापुर, जसनपुर समेत कई गांवों के किसान लाभान्वित होते हैं। नहर सूखी होने से किसान सबमर्सिबल पर निर्भर हैं। बिजली की दिन में कटौती के चलते उन्हें रात में सिंचाई करनी पड़ रही है।
नगलाजाजू गांव निवासी किसान औसान कुशवाहा ने बताया कि एक एकड़ खेत में नहर के कुलाबे से सिंचाई होती है, लेकिन पानी नहीं आने से फसल प्रभावित हो रही है। बहरी कुर्रिया गांव के विपिन अग्निहोत्री ने बताया कि रात में मिलने वाली बिजली से ही सिंचाई करनी पड़ रही है।
विज्ञापन
सिंचाई विभाग के एई राजेश कुमार ने बताया कि नहरों में सिल्ट सफाई का काम चल रहा है। 15 दिसंबर के बाद पानी छोड़ा जाएगा।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुर्रियाकलां। क्षेत्र से निकली शारदा नहर में पानी नहीं होने से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई प्रभावित हो रही है। गेहूं की बुआई के लिए किसान खेत तैयार कर रहे हैं, वहीं अगैती फसल की सिंचाई में भी परेशानी आ रही है।
नहर से बाबरपुर, कौढ़ा, बिरुआमई, सरथौली, बहरी कुर्रिया, रत्नापुर, जसनपुर समेत कई गांवों के किसान लाभान्वित होते हैं। नहर सूखी होने से किसान सबमर्सिबल पर निर्भर हैं। बिजली की दिन में कटौती के चलते उन्हें रात में सिंचाई करनी पड़ रही है।
विज्ञापन
नगलाजाजू गांव निवासी किसान औसान कुशवाहा ने बताया कि एक एकड़ खेत में नहर के कुलाबे से सिंचाई होती है, लेकिन पानी नहीं आने से फसल प्रभावित हो रही है। बहरी कुर्रिया गांव के विपिन अग्निहोत्री ने बताया कि रात में मिलने वाली बिजली से ही सिंचाई करनी पड़ रही है।
विज्ञापन
सिंचाई विभाग के एई राजेश कुमार ने बताया कि नहरों में सिल्ट सफाई का काम चल रहा है। 15 दिसंबर के बाद पानी छोड़ा जाएगा।