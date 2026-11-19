विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीकुर्रियाकलां। क्षेत्र से निकली शारदा नहर में पानी नहीं होने से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई प्रभावित हो रही है। गेहूं की बुआई के लिए किसान खेत तैयार कर रहे हैं, वहीं अगैती फसल की सिंचाई में भी परेशानी आ रही है।नहर से बाबरपुर, कौढ़ा, बिरुआमई, सरथौली, बहरी कुर्रिया, रत्नापुर, जसनपुर समेत कई गांवों के किसान लाभान्वित होते हैं। नहर सूखी होने से किसान सबमर्सिबल पर निर्भर हैं। बिजली की दिन में कटौती के चलते उन्हें रात में सिंचाई करनी पड़ रही है।नगलाजाजू गांव निवासी किसान औसान कुशवाहा ने बताया कि एक एकड़ खेत में नहर के कुलाबे से सिंचाई होती है, लेकिन पानी नहीं आने से फसल प्रभावित हो रही है। बहरी कुर्रिया गांव के विपिन अग्निहोत्री ने बताया कि रात में मिलने वाली बिजली से ही सिंचाई करनी पड़ रही है।सिंचाई विभाग के एई राजेश कुमार ने बताया कि नहरों में सिल्ट सफाई का काम चल रहा है। 15 दिसंबर के बाद पानी छोड़ा जाएगा।