{"_id":"6aaa9a5bbcd55247690476d6","slug":"video-huge-crowds-gathered-at-the-shahjahanpur-gurudwara-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: संत सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि पर उमड़ा सैलाब, शबद-कीर्तन से संगत हुई निहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के तेल टंकी स्थित श्री गुरुनानक आश्रम गुरुद्वारा कुटिया साहिब में संत बाबा सुखदेव सिंह की 43 वीं पुण्यतिथि पर आयोजित महासमागम श्रद्धा के साथ मनाया गया। संगत ने गुरुग्रंथ साहिब की पालकी के सामने कतारबद्ध होकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। इस बीच जो बोले सो निहाल सत-सतश्री अकाल के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। रागी जत्थों ने शबर कीर्तन कर संगत को निहाल किया।

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