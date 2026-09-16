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शाहजहांपुर: संत सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि पर उमड़ा सैलाब, शबद-कीर्तन से संगत हुई निहाल

Wed, 16 Sep 2026 07:02 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:02 PM IST
Huge crowds gathered at the Shahjahanpur Gurudwara
शाहजहांपुर के तेल टंकी स्थित श्री गुरुनानक आश्रम गुरुद्वारा कुटिया साहिब में संत बाबा सुखदेव सिंह की 43 वीं पुण्यतिथि पर आयोजित महासमागम श्रद्धा के साथ मनाया गया। संगत ने गुरुग्रंथ साहिब की पालकी के सामने कतारबद्ध होकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। इस बीच जो बोले सो निहाल सत-सतश्री अकाल के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। रागी जत्थों ने शबर कीर्तन कर संगत को निहाल किया।
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