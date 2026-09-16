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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The teenager's body was found floating in the water one kilometer away.

Shahjahanpur News: किशोर का शव एक किमी दूर पानी में उतराता मिला

Wed, 16 Sep 2026 07:03 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:03 PM IST
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The teenager's body was found floating in the water one kilometer away.
विकास का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
बेटे के शव को देखकर बिलख पड़े परिजन, पैर फिसलने से डूबा था विकास
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संवाद न्यूज एजेंसी
जैतीपुर। पैर फिसलने से डूबने वाले गढि़यारंगीन थाना क्षेत्र के रपड़िया नवादा निवासी ओमपाल के पुत्र विकास (14) का शव बुधवार सुबह नौ बजे पानी में उतराता मिला। बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची।
मंगलवार दोपहर दो बजे रामगंगा के पुराने बहाव से बनी गहरी जगह में विकास शौच करने गया था। पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। पास में ही खेल रहे बच्चों ने विकास को डूबते देखकर शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे। विकास की तलाश शुरू की गई। सूचना पर गढ़ियारंगीन पुलिस भी मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश कराई।
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बुधवार की सुबह करीब नौ बजे डूबने वाले स्थान से करीब एक किलोमीटर दूर विकास के शव को उनके परिजनों ने तलाश कर लिया। शव को देखकर पिता ओमपाल व मां ओमवती बिलख पड़े।
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