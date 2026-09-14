{"_id":"6aa7deb533bb13ba1a08e820","slug":"video-hindu-yuva-vahini-workers-laid-siege-to-tilhar-police-station-in-shahjahanpur-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया तिलहर थाने का घेराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शाहजहांपुर: हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया तिलहर थाने का घेराव
शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कार्रवाई न होने से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तिलहर थाना घेराव किया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। संगठन के मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी और जिला उपाध्यक्ष राम लखन कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तीन अगस्त से शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।