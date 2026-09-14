{"_id":"6aa7deb533bb13ba1a08e820","slug":"video-hindu-yuva-vahini-workers-laid-siege-to-tilhar-police-station-in-shahjahanpur-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया तिलहर थाने का घेराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कार्रवाई न होने से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तिलहर थाना घेराव किया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। संगठन के मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी और जिला उपाध्यक्ष राम लखन कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तीन अगस्त से शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ।

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