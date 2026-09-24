{"_id":"6ab520d3eb9fc8d22b0644fb","slug":"video-government-stopping-chandrashekhar-azad-from-meeting-victims-alleges-party-state-president-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: 'चंद्रशेखर आजाद को पीड़ितों से मिलने से रोक रही सरकार', पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पीड़ितों से मिलने से रोक रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमले तक कराए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को जीआईसी के खेल मैदान में धरने के दौरान बातचीत में चित्तौड़ ने बसपा प्रमुख मायावती के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि वह इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद एक मात्र नेता हैं। उनके अनुसार, आजाद सड़क से लेकर संसद तक अनुसूचित जाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। चित्तौड़ के मुताबिक, दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति रद्द कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने वंचित समाज के बीच संगठन मजबूत किया है और इसी वजह से सत्तारूढ़ दल उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

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