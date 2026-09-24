{"_id":"6ab5214bcaed41907f0d1242","slug":"video-female-students-visited-the-womens-police-station-and-learned-about-police-functioning-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: छात्राओं ने महिला थाने का भ्रमण, पुलिस के कार्य करने का तरीका जाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में अमर उजाला फाउंडेशन के दोस्त पुलिस कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को शिशु एवं नारी हायर सेकंडरी स्कूल की छात्राओं ने महिला थाने का भ्रमण किया। इस बीच छात्राओं ने पुलिस के कार्य करने के बारे में जानकारी ली। उन्हें विभिन्न जानकारियां दी गईं। कार्यक्रम में 17 छात्राएं मौजूद रहीं। दोपहर 12 बजे महिला थाने पहुंचीं छात्राओं को इंस्पेक्टर रश्मि अग्निहोत्री ने मिशन शक्ति केंद्र को दिखाया। इसके बाद हेल्पडेस्क के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के आने पर उसके जानकारी यहां पर नोट की जाती है। उनके प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वादी और प्रतिवादी को बुलाकर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। कोशिश रहती है कि दोनों के बीच वार्ता कराकर रिश्ता टूटने से बचाया जा सके। इसके बाद सीसीटीएनएस कक्ष ले जाकर उन्हें रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई। बताया गया कि प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के नहीं समझौता नहीं होने पर केस दर्ज किया जाता है। इस बीच छात्राओं ने मालखाना, हवालात भी देखी। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि हेल्पलाइन नंबरों को जरूर याद रखें। कोई भी दुश्वारी आए तो डायल 112 पर काॅल करें। आठ से दस मिनट से पहले पुलिस तुरंत ही मदद करने के लिए पहुंचेगी। उन्होंने मोबाइल का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने पर जोर दिया। कहा कि अंजान नंबर पर आने वाली कॉल या वीडियो कॉल को किसी भी हाल में रिसीव नहीं करें। इस मौके पर प्रियंका कश्यप और पालकी आदि मौजूद रहीं।

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