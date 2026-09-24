यूपी: शाहजहांपुर के लोगों ने लखीमपुर में करा ली शस्त्र लाइसेंसों की फर्जी इंट्री, रिपोर्ट दर्ज

शाहजहांपुर के पुवायां, निगोही के पते पर बने शस्त्र लाइसेंसों की यूनिक आईडी लखीमपुर से जारी कराने के मामले में लखीमपुर कलक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी सुधीर सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी के लखीमपुर के डीएम से आख्या मांगने पर खुला है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुधीर सोनी ने लखीमपुर सदर कोतवाली में 18 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह 29 जून 2022 से लखीमपुर में शस्त्र लिपिक प्रथम पद पर संबंद्ध हैं। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी ने 14 जुलाई को जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर केा पत्र भेजकर 12 शस्त्र लाइसेंसों की आख्या मांगी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने जांच टीम का गठन कर शस्त्र लाइसेंसों की जांच कराई थी।सुधीर सोनी के अनुसार शस्त्र अनुभाग में उनसे पहले शस्त्र लिपिक प्रथम के पद पर अगस्त 2013 से 29 जून 2022 तक सुरेश कुमार वर्मा की तैनाती थी। एनडीएएल, एलिस पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंसों को ऑनलाइन करना, यूआइएन जेनरेट करना, नवीनीकरण आदि का कार्य सुरेश कुमार वर्मा के समय से ही लखीमपुर के ही गांव सलेमपुर कोन के मोनू श्रीवास्तव उर्फ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2016 से जून 2026 तक किया था। वह कंप्यूटर ऑपरेटर था।तत्कालीन डीएम के 28 जुलाई 2015 के आदेश के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एंड डिजाइन फर्म को शस्त्र लाइसेंसों की डाटा इंट्री का कार्य दिया गया था। फर्म स्वामी आशीष शुक्ला ने डाटा इंट्री के लिए मोनू श्रीवास्तव को लगाया था।