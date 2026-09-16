{"_id":"6aaa850e0256f764ce043757","slug":"video-child-dies-after-treatment-by-quack-family-blocks-highway-in-shahjahanpur-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: झोलाछाप के इलाज से बच्चे की मौत, परिजनों ने हाईवे किया जाम, हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र के मियापुर पैगापुर में इलाज के दौरान छह वर्षीय आरव की मौत हो गई थी। परिजनों ने झोलाछाप पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बुधवार को पलिया-लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। दो घंटे से अधिक समय तक जाम लगाया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खुल सका। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अस्पताल को सील कर दिया है।

... और पढ़ें