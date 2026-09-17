{"_id":"6aab9c79475b80664801682e","slug":"video-storm-and-rain-in-shahjahanpur-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: शाहजहांपुर में आंधी-बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जलभराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में बृहस्पतिवार सुबह चली आंधी के बाद लगभग एक घंटे तक बारिश हुई। इससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ हो गया। तेज हवा से पेड़ टूटे और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। निर्माण कार्यों के कारण सड़कों पर मिट्टी फैलने से लोगों को परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने इस समस्या के समाधान की मांग की है।

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