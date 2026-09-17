मौसम ने ली करवट: शाहजहांपुर में पहले आई तेज आंधी फिर बारिश, पेड़ टूटे, खंभे गिरे, बिजली गुल

शाहजहांपुर में बृहस्पतिवार सुबह करीब दस बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज अंधड़ शुरू हो गया। करीब 30 मिनट तक तेज हवा चलने के बाद बारिश शुरू हुई। लगभग एक घंटे तक हुई बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जनजीवन प्रभावित रहा। कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति बन गई। तेज हवा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ टूटने की घटनाएं भी हुईं। बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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