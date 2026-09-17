मौसम ने ली करवट: शाहजहांपुर में पहले आई तेज आंधी फिर बारिश, पेड़ टूटे, खंभे गिरे, बिजली गुल
शाहजहांपुर में बृहस्पतिवार सुबह चली आंधी के बाद लगभग एक घंटे तक बारिश हुई। इससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ हो गया। तेज हवा से पेड़ टूटे और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई।
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शाहजहांपुर में बृहस्पतिवार सुबह करीब दस बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज अंधड़ शुरू हो गया। करीब 30 मिनट तक तेज हवा चलने के बाद बारिश शुरू हुई। लगभग एक घंटे तक हुई बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जनजीवन प्रभावित रहा। कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति बन गई। तेज हवा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ टूटने की घटनाएं भी हुईं। बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
सुबह कार्यालय और अन्य जरूरी कामों के लिए घरों से निकले लोगों को बारिश के कारण दिक्कत हुई। अचानक बारिश होने से सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई। ग्रामीण इलाकों में पेड़ और डालियां टूटने से रास्तों पर भी परेशानी हुई। शहर में पहले से चल रहे निर्माण कार्यों के कारण बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। कई स्थानों पर खोदाई के कारण निकली मिट्टी पानी के साथ सड़क पर फैल गई। इससे सड़क पर फिसलन और कीचड़ हो गया।
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खासकर रोडवेज-रेलवे स्टेशन रोड पर ह्यूम पाइप लाइन डालने के लिए की जा रही खोदाई से लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के बाद खोदाई वाले हिस्से में मिट्टी और पानी जमा होने से सड़क की स्थिति और खराब हो गई। राहगीरों और वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर मिट्टी फैलने और जलभराव की समस्या का समाधान कराने की मांग की है।