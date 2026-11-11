Sant Kabir Nagar News: हवा जहरीली, दमा और सांस के रोगियों को परेशानी

विज्ञापन

संतकबीरनगर। दिवाली पर छूटे पटाखों के धुएं से आसमान में बनी धुंध ने लाेगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इससे आंखों और सीने में जलन और गले में खराश सी हो रही है। मंगलवार को शहर का एक्यूआई 168 रहा जो खराब श्रेणी में माना जाता है।दीपावली में फूटे पटाखों ने शहर की हवा की गुणवत्ता खराब कर दी। इतने पटाखे फूटे कि हवा में धुंध फैल गई। मंगलवार को एक्यूआई का स्तर 168 दर्ज किया गया जो एक दिन पहले 157 था। प्रदूषण के कारण सांस के रोगियों को काफी परेशानी हुई। गले में खराश के साथ सीने और आंखों में जलन की शिकायत भी मिल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हुई। जिले में प्रदूषण का बढ़ रहा स्तर लोगों को परेशान कर रहा है। दिवाली पर जलाए गए पटाखों से निकले धुएं से प्रदूषण का स्तर सोमवार को 168 पहुंच गया था। मंगलवार को भी यही हाल रहा।लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से अस्पताल में आंख, नाक व सांस के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लोग आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत आदि समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। सुबह सैर करने वाले इंद्रेश पांडेय, सुनील छापड़िया, वसीम अहमद आदि ने बताया कि तीन दिन पूर्व सुबह के समय टहलने के दौरान खांसी आने लगी। इसकी वजह से गले में खराश लगने लगा। दो दिन से सुबह टहलने नहीं निकल रहे हैं। अब गले में कुछ राहत है।