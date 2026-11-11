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संतकबीरनगर: दो दिन बाद खुली जिला अस्पताल की ओपीडी, 1200 मरीज पहुंचे

अनुराग रंजन

Updated Wed, 11 Nov 2026 08:01 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 08:01 AM IST







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दो दिन के अवकाश के बाद जिला अस्पताल की ओपीडी खुलते ही मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर्चा काउंटर पर कुल 1200 मरीजों ने पंजीकरण कराया। इनमें खांसी, गले में खराश, उल्टी-दस्त, बुखार, सर्दी-जुकाम और आंखों में जलन की शिकायत वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। ... और पढ़ें

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