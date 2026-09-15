सीसीटीएनएस प्रशिक्षण पूरा, 14 आरक्षियों को मिला प्रशस्ति पत्र

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पुलिसिंग को तकनीकी रूप से मजबूत करने और विवेचनाओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए आयोजित सात दिवसीय सीसीटीएनएस प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। प्रशिक्षण पूरा करने वाले आरक्षियों को एसपी संदीप कुमार मीना ने पुलिस कार्यालय में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होने कहा कि सीसीटीएनएस के प्रभावी इस्तेमाल से पुलिस अभिलेखों के डिजिटलीकरण के साथ ही विवेचना संबंधी कार्यों को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पोर्टल पर सूचनाओं की सटीक और समयबद्ध फीडिंग करने के निर्देश दिए।

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