{"_id":"6aa14f7cf4ca2e34b70b40d7","slug":"video-saharanpur-youtuber-huda-jariwala-arrested-over-alleged-objectionable-remark-against-cm-yogi-sent-to-jail-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर में सीएम योगी पर कथित अभद्र टिप्पणी, यूट्यूबर हुदा जरीवाला गिरफ्तार; शांतिभंग में चालान कर भेजा जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में यूट्यूबर और सामाजिक कार्यकर्ता हुदा जरीवाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुदा को शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने हुदा जरीवाला का शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही पोस्टर लगाने और माहौल बिगाड़ने के प्रयास के आरोप में अलग-अलग स्थानों से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

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