फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Saharanpur Mosque Demolition Jamiat Ulema e Hind Begins Legal Support Says Evidence Being Collected

सहारनपुर: 'मस्जिद नहीं दिल टूटा, कोर्ट के अंदर कागज बोलेंगे', शहर काजी हुए भावुक; शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

Wed, 09 Sep 2026 03:42 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 09 Sep 2026 03:42 PM IST
सार

सहारनपुर समाचार: सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद शहर काजी नदीम अख्तर ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि मस्जिद को ध्वस्त करने पर मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी दुखी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद की लड़ाई कानून के अनुसार ही लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पांच सितंबर की सुबह कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद निर्माण को सरकारी जमीन पर अवैध घोषित किया था। मस्जिद समिति की पहली अपील भी खारिज हो चुकी थी। 

विज्ञापन
Saharanpur Mosque Demolition Jamiat Ulema e Hind Begins Legal Support Says Evidence Being Collected
सहारनपुर के कलक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को तोड़ता बुलडोजर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद सोमवार को एएसआई के सहायक पुरातत्व विशेषज्ञ ने स्थल पर मिले कुएं जैसी संरचना की जांच की। इसके बाद उन्होंने इसे उत्तर मध्यकालीन और करीब 200 से 250 वर्ष पुराना होने की संभावना व्यक्त की। 


इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब सप्ताहभर में जांच की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी जाएगी। इसके बाद प्रशासन और शासन द्वारा ही कुएं की खोदाई और आगे सर्वे कराए जाने का निर्णय लिया जाएगा। 
Saharanpur Mosque Demolition Jamiat Ulema e Hind Begins Legal Support Says Evidence Being Collected
कलक्ट्रेट परिसर में कुएं की जांच करने के लिए उतरते एएसआई के सहायक पुरातत्व अधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बता दें, जांच के बाद सहायक पुरातत्व अधिकारी डॉ. मनोज कुमार यादव ने बताया था कि हर राजवंश में ईंटों का अपना इतिहास रहा है। कुएं जैसी संरचना में जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वह लखौरी ईंटें हैं।
Saharanpur Mosque Demolition Jamiat Ulema e Hind Begins Legal Support Says Evidence Being Collected
कलक्ट्रेट परिसर में कुएं की गहराई नापती टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
उधर, सहारनपुर में जमीयत-उलमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मस्जिद विध्वंस को लेकर समाज के विभिन्न लोगों से मुलाकात की। महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं, जिन्हें अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सहारनपुर के लोगों को इस मामले में जहां भी कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी, जमीयत उलमा-ए-हिंद उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Saharanpur Mosque Demolition Jamiat Ulema e Hind Begins Legal Support Says Evidence Being Collected
मस्जिद प्रकरण में पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान से वार्ता करते जमीयत उलेमा-हिंद का प्रतिनिधिमंडल - फोटो : संगठन
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद इमरान मसूद, पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान, भूमि से जुड़े याकूब खान के पौत्र फिरोज खान और शाह हारून खान, एडवोकेट नौशाद तथा मुकदमे के पक्षकार एडवोकेट तनवीर अहमद सहित अन्य संबंधित लोगों से चर्चा की। अधिवक्ताओं के साथ विशेष बैठक कर मामले के सभी जटिल कानूनी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
विज्ञापन
Saharanpur Mosque Demolition Jamiat Ulema e Hind Begins Legal Support Says Evidence Being Collected
कलक्ट्रेट परिसर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद मिला कुआं - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने मस्जिद के विध्वंस पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की गई। कहा कि जिस तरह से जल्दबाजी में कार्रवाई की गई। उससे शहर के लोगों में बेचैनी हुई है। इस दौरान मौलाना कासिम नूरी, मौलाना अली हसन मजाहिरी, मौलाना अजीमुल्लाह सिद्दीकी, मौलाना मुहम्मद यूसुफ कासमी आदि रहे।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed