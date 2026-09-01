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सहारनपुर में पिलखनी डेरा सत्संग ब्यास में गुरु जी के दर्शन को उमड़े अनुयायी, सरसावा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ़ी

Dimple Sirohi

Updated Tue, 01 Sep 2026 12:56 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 12:56 PM IST







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सहारनपुर में पिलखनी स्थित डेरा सत्संग ब्यास में गुरु जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंच रहे हैं। सरसावा से होकर अपने वाहनों से गुजरते अनुयायियों की आवाजाही बढ़ी हुई है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेवादार भी मार्ग और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय नजर आए। अनुयायियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सेवादार व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। ... और पढ़ें

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