यूपी: ₹4.30 लाख की कमी से खुला 17 करोड़ की जाली करेंसी का मामला, एक-एक नोट की जांच जारी, तीन अधिकारी निलंबित

बड़े नेटवर्क की आशंका की भी जांच

इतनी बड़ी मात्रा में जाली करेंसी मिलने के बाद किसी बड़े नेटवर्क की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। बैंक और पुलिस यह पता लगाने में जुटे हैं कि जाली नोट कहां छापे गए, उनमें किस तरह का कागज और स्याही इस्तेमाल हुई और इन्हें असली नोटों के बीच किस स्तर पर शामिल किया गया।



अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

पीएनबी की मुख्य बैंक प्रबंधक निशा सिंह ने बताया कि करेंसी चेस्ट में जाली नोट मिलने के बाद मुख्यालय से टीम भेजी गई है और जांच जारी है। प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि पार्ट टाइम हाउस कीपर को हटा दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जाली नोट करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।