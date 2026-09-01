सहारनपुर में बदला माैसम: 40 मिनट की बारिश में जलमग्न हुई सड़कें और कॉलोनियां, जनमंच से स्टेडियम तक जलभराव

राहगीरों और स्थानीय लोगों को हुई परेशानी

सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह लोगों को जलभराव के बीच से होकर निकलना पड़ा। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



बुधवार को भी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने बुधवार को भी जिले में बारिश की संभावना जताई है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम के अनुसार बुधवार सुबह से बादल छाए रह सकते हैं। जिले के अलग-अलग इलाकों में कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश होने की संभावना है।