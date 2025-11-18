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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 2 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 02-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:28 AM, 02-Sep-2026

Baghpat News: संविदा लाइनमैन के घर विजिलेंस ने मारा छापा

crime news और पढ़ें
01:27 AM, 02-Sep-2026

Baghpat News: 25 हजार रुपये का इनामी मुठभेड़ में घायल

crime news और पढ़ें
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01:13 AM, 02-Sep-2026

Saharanpur News: 18 दिन तक चली जांच, फिर कराई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी

An investigation lasting 18 days was conducted, followed by the filing of an FIR against the officials. और पढ़ें
01:12 AM, 02-Sep-2026

Saharanpur News: नोटों के एक बंडल में आठ गड्डी, तो कोई पूरा बंडल ही मिला जाली

In one bundle of notes, there were eight stacks or even the entire bundle turned out to be counterfeit. और पढ़ें
01:11 AM, 02-Sep-2026

Saharanpur News: विवाहिता प्रियंका की हत्या में पति गिरफ्तार, भाई फरार

Husband arrested in married woman Priyanka's murder; brother absconding. और पढ़ें
01:11 AM, 02-Sep-2026

Muzaffarnagar News: लड्डू गोपाल को सजाने की तैयारी, महिलाओं को भा रही मोती-जरी वाली पोशाक

Preparations are underway to decorate Laddu Gopal; women are enjoying the pearl-brocade attire. और पढ़ें
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01:11 AM, 02-Sep-2026

Muzaffarnagar News: दो ड्रीम लैब से छह से विद्यालयों के छात्र पढ़ेगे एआई और रोबोटिक्स

Two Dream Labs will teach students from six schools AI and robotics और पढ़ें
01:11 AM, 02-Sep-2026

Muzaffarnagar News: सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका

Dead body of a youth found on the roadside, family suspects murder और पढ़ें
01:10 AM, 02-Sep-2026

Saharanpur News: जांच में अहम भूमिका निभाएंगे सीरियल नंबर, खोल सकते हैं राज

Serial numbers will play a crucial role in the investigation and could unlock secrets. और पढ़ें
01:10 AM, 02-Sep-2026

Muzaffarnagar News: याहियापुर में तेंदुए की दहशत वन विभाग ने बताया फिशकैट

Leopard terror in Yahiapur, Forest Department calls it Fishcat और पढ़ें
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