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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 2 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 02-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:28 AM, 02-Sep-2026
Baghpat News: संविदा लाइनमैन के घर विजिलेंस ने मारा छापाcrime news और पढ़ें
01:27 AM, 02-Sep-2026
Baghpat News: 25 हजार रुपये का इनामी मुठभेड़ में घायलcrime news और पढ़ें
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01:13 AM, 02-Sep-2026
Saharanpur News: 18 दिन तक चली जांच, फिर कराई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकीAn investigation lasting 18 days was conducted, followed by the filing of an FIR against the officials. और पढ़ें
01:12 AM, 02-Sep-2026
Saharanpur News: नोटों के एक बंडल में आठ गड्डी, तो कोई पूरा बंडल ही मिला जालीIn one bundle of notes, there were eight stacks or even the entire bundle turned out to be counterfeit. और पढ़ें
01:11 AM, 02-Sep-2026
Saharanpur News: विवाहिता प्रियंका की हत्या में पति गिरफ्तार, भाई फरारHusband arrested in married woman Priyanka's murder; brother absconding. और पढ़ें
01:11 AM, 02-Sep-2026
Muzaffarnagar News: लड्डू गोपाल को सजाने की तैयारी, महिलाओं को भा रही मोती-जरी वाली पोशाकPreparations are underway to decorate Laddu Gopal; women are enjoying the pearl-brocade attire. और पढ़ें
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01:11 AM, 02-Sep-2026
Muzaffarnagar News: दो ड्रीम लैब से छह से विद्यालयों के छात्र पढ़ेगे एआई और रोबोटिक्सTwo Dream Labs will teach students from six schools AI and robotics और पढ़ें
01:11 AM, 02-Sep-2026
Muzaffarnagar News: सड़क किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंकाDead body of a youth found on the roadside, family suspects murder और पढ़ें
01:10 AM, 02-Sep-2026
Saharanpur News: जांच में अहम भूमिका निभाएंगे सीरियल नंबर, खोल सकते हैं राजSerial numbers will play a crucial role in the investigation and could unlock secrets. और पढ़ें
01:10 AM, 02-Sep-2026