मुजफ्फरनगर: सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक घायल,15-15 हजार का इनाम

पहले ही पांच आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

पुलिस इस मामले में डॉक्टर आदिल, उसके कंपाउंडर नाजिम, सम्राट इंटर कॉलेज के चौकीदार नदीम, डॉक्टर सम्राट और कामरान को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब फरार चल रहे फिरोज और उस्मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।



मुठभेड़ में फिरोज को लगी गोली

पुलिस के अनुसार, आज हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जवाबी कार्रवाई में फिरोज के पैर में गोली लगी। घायल फिरोज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस्मान को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया।



दोनों पर था 15-15 हजार रुपये का इनाम

पुलिस के अनुसार, सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे फिरोज और उस्मान पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। दोनों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।



पूछताछ कर रही पुलिस

सीओ राजू कुमार साव ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।