मुजफ्फरनगर: सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक घायल,15-15 हजार का इनाम
मुजफ्फरनगर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे खालापार निवासी फिरोज और उस्मान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। फिरोज घायल हुआ है। दोनों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम था।
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मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। खालापार निवासी फिरोज और उस्मान पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फिरोज घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
17 अगस्त को हुआ था किशोरी का अपहरण
पुलिस के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी किशोरी का 17 अगस्त को अपहरण कर लिया गया था। 22 अगस्त को पुलिस ने उसे तलाश कर बरामद किया था। इसके बाद किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले की जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी।
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पहले ही पांच आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
पुलिस इस मामले में डॉक्टर आदिल, उसके कंपाउंडर नाजिम, सम्राट इंटर कॉलेज के चौकीदार नदीम, डॉक्टर सम्राट और कामरान को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब फरार चल रहे फिरोज और उस्मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
मुठभेड़ में फिरोज को लगी गोली
पुलिस के अनुसार, आज हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जवाबी कार्रवाई में फिरोज के पैर में गोली लगी। घायल फिरोज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस्मान को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया।
दोनों पर था 15-15 हजार रुपये का इनाम
पुलिस के अनुसार, सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे फिरोज और उस्मान पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। दोनों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।
पूछताछ कर रही पुलिस
सीओ राजू कुमार साव ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।