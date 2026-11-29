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सांसद राहुल गांधी इससे पहले मई 2017 में शब्बीरपुर कांड के पीड़ितों से मुलाकात करने आए थे। इससे पहले वह अक्तूबर 2026 में किसान और खाट सभा के दौरान जिले के दौरे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जिले में आए थे और उन्होंने रैली को भी संबोधित किया था। उनके दौरे को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में अपना राजनीतिक रसूख को और मजबूत करना चाहती है। साथ ही सुस्त पड़े संगठन में जान फूंकने की तैयारी है।कांग्रेस सहारनपुर को बड़ा राजनीतिक केंद्र के रूप में देख रही है। सहारनपुर की लोकसभा सीट कांग्रेस ने 40 वर्षों बाद जीती है। इसके साथ ही वर्ष 2017 में कांग्रेस ने सहारनपुर की सात में दो विधानसभा सीट देहात और बेहट पर जीत दर्ज की थी। इन दोनों ही सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं। वहीं सांसद और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद भी इन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं।कांग्रेस पश्चिमी यूपी में अपनी दावेदारी और वोटबैंक को मजबूत करने की कोशिश में है। क्षेत्रीय दलों के प्रदेश की राजनीति में धाक जमाने से पहले दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में जाते रहे हैं, जबकि सवर्ण समाज भी कांग्रेस से छिटका है। इन्हीं राजनीतिक समीकरणों को साधने की जुगत में कांग्रेस हैं। राहुल गांधी के दौरे से इन सभी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।- कांग्रेस नेताओं ने किया रैली स्थल का दौराशनिवार को रैली स्थल का सांसद इमरान मसूद और हरियाणा से राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जल्द ही रैली का स्पष्ट कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इस दौरान एमएलसी शाहनवाज खान, पूर्व विधायक मसूद अख्तर, पूर्व चेयरमैन चौधरी इरशाद, जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा, संदीप वर्मा, अरविंद पालीवाल, विवेककांत सिंह, डॉ. रागिब अंजुम, विक्की आदि मौजूद रहे।- प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रस्तावितएक दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दस दिसंबर को लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी का दौरा संभावित है। इसके साथ ही दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिले में आ सकते हैं। ऐसे में तीन-तीन नेताओं के जिले में आने से सियासी पारा हाई करेगा। दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जमीन तैयार करेंगे।