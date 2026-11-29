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महानगर के नेहरू मार्केट, कोर्ट रोड, दिल्ली रोड आदि बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर इन दिनों अलग-अलग क्षमता और ब्रांड के गीजर उपलब्ध हैं। 15 लीटर से लेकर 25 लीटर तक के गीजर की मांग अधिक है। वहीं, कम बजट वाले ग्राहक इमर्शन वॉटर हीटर खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसकी कीमत 250 रुपये से शुरू होकर 600 रुपये तक है। सर्दी से बचने के लिए लोग रूम हीटर की खरीदारी भी कर रहे हैं। पिछले सप्ताहभर से तापमान भी लगातार गिर रहा है।- बोले दुकानदार- दुकानदार आशीष जैन ने बताया कि ठंड की शुरुआत होते ही गर्म पानी करने वाले उपकरणों की मांग बढ़ने लगी है। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार गीजर और इमर्शन वॉटर हीटर खरीद रहे हैं।- दुकानदार आजाद सैनी ने बताया कि सर्दी के मौसम में गीजर, वाटर हीटर और रूम हीटर की मांग बढ़ी है। अभी से लोग गर्म पानी के इंतजाम में जुट गए हैं। बाजार में अलग-अलग कीमतों के उपकरण उपलब्ध हैं।- बाजार में उपकरणों के दामउपकरणकीमत25 लीटर इलेक्ट्रिक गीजर- 6,000 से 10,000 रुपये15 लीटर इलेक्ट्रिक गीजर-4,000 से 8,000 रुपयेइमर्शन रॉड-250 से 600 रुपयेगैस गीजर5,000 से 7,000 रुपयेरूम हीटर600 से 2,000 रुपयेनोट: कीमतें ब्रांड और मॉडल के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।