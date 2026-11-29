Saharanpur News: नगर निगम ढाई हजार ठेका कर्मचारियों को एक दिसंबर से देगा बढ़ा वेतन
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:04 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:04 AM IST
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- अकेले नगर निगम के करीब ढाई हजार कर्मचारी होंगे लाभान्वित, हर माह 1.30 करोड़ रुपये का बढ़ेगा भार
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। नगर निगम अपने ठेका (आउटसोर्स) कर्मचारियों को एक दिसंबर 2026 से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की सिफारिशों के तहत वेतन देगा। ढाई हजार सफाईकर्मियों के बढ़े वेतन से नगर निगम पर हर महीने 1.30 करोड़ रुपये का आर्थिक भार बढ़ेगा।
ठेका कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया है। इसमें ठेका कर्मचारियों की चार श्रेणियां बनाई हैं, जिनका अलग-अलग वेतन निर्धारित है। ठेका कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआईसी जैसे लाभ भी मिलेंगे। नगर निगम ने एक दिसंबर 2026 से ठेका कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम की सिफारिश के तहत वेतन देने का निर्णय लिया है। इससे नगर निगम के करीब ढाई हजार ठेका कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें सफाईकर्मी, इलेक्ट्रीशियन, माली, हेल्पर, वाहन चालक, गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि शामिल हैं। इनमें 95 प्रतिशत श्रेणी चार के कर्मचारी हैं, जबकि बाकी पांच प्रतिशत श्रेणी दो और श्रेणी तीन के हैं। श्रेणी एक में कोई कर्मचारी नहीं है।
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असमंजस में अन्य निकाय
जनपद की नगर पालिकाएं और पंचायतें अभी असमंजस में हैं और विचार कर रही हैं। देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग का कहना है कि उनके साथ ही अन्य निकाय भी चाहते हैं कि ठेका कर्मचारियों को बढ़ा वेतन मिले, लेकिन अभी स्पष्ट शासनादेश नहीं आया है।
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कर्मचारी को इतना मिलेगा लाभ
ठेका कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 12 प्रतिशत ईपीएफ और 3.25 प्रतिशत ईएसआईसी का कटेगा, जो निकाय वहन करेंगे। इस प्रकार श्रेणी-4 के कर्मचारी के खाते में ईपीएफ और ईएसआईसी कटौती का हर महीने 2691.02 रुपये जमा होगा। श्रेणी-3 के कर्मचारी के खाते में हर महीने 2965.52 रुपये जाएंगे। श्रेणी-2 के कर्मचारी के खाते में हर महीने 3346.92 रुपये जमा होंगे। श्रेणी-1 के कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी।
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आउटसोर्स सेवा निगम के तहत श्रेणीवार वेतन श्रेणी
-- -- -- ---मासिक पारिश्रमिक ---कटौती के बाद मिलेगा
श्रेणी-4
-- -- ---17,646 रुपये -- -- ---15,396.14 रुपये
श्रेणी-3
-- -- ---19,446 रुपये -- -- ---16,966.64 रुपये
श्रेणी-2
-- -- ---21,947 रुपये -- -- ---19,148.76 रुपये
श्रेणी-1
-- -- ---39,000 रुपये -- -- ---39,000 रुपये
-- --वर्जन
नगर निगम इसी बार से ठेका कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम की सिफारिशों के तहत वेतन देगा। बढ़े वेतन से निश्चित रूप से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। - डॉ. अजय कुमार, महापौर
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सहारनपुर। नगर निगम अपने ठेका (आउटसोर्स) कर्मचारियों को एक दिसंबर 2026 से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की सिफारिशों के तहत वेतन देगा। ढाई हजार सफाईकर्मियों के बढ़े वेतन से नगर निगम पर हर महीने 1.30 करोड़ रुपये का आर्थिक भार बढ़ेगा।
ठेका कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया है। इसमें ठेका कर्मचारियों की चार श्रेणियां बनाई हैं, जिनका अलग-अलग वेतन निर्धारित है। ठेका कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआईसी जैसे लाभ भी मिलेंगे। नगर निगम ने एक दिसंबर 2026 से ठेका कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम की सिफारिश के तहत वेतन देने का निर्णय लिया है। इससे नगर निगम के करीब ढाई हजार ठेका कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें सफाईकर्मी, इलेक्ट्रीशियन, माली, हेल्पर, वाहन चालक, गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि शामिल हैं। इनमें 95 प्रतिशत श्रेणी चार के कर्मचारी हैं, जबकि बाकी पांच प्रतिशत श्रेणी दो और श्रेणी तीन के हैं। श्रेणी एक में कोई कर्मचारी नहीं है।
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असमंजस में अन्य निकाय
जनपद की नगर पालिकाएं और पंचायतें अभी असमंजस में हैं और विचार कर रही हैं। देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग का कहना है कि उनके साथ ही अन्य निकाय भी चाहते हैं कि ठेका कर्मचारियों को बढ़ा वेतन मिले, लेकिन अभी स्पष्ट शासनादेश नहीं आया है।
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कर्मचारी को इतना मिलेगा लाभ
ठेका कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 12 प्रतिशत ईपीएफ और 3.25 प्रतिशत ईएसआईसी का कटेगा, जो निकाय वहन करेंगे। इस प्रकार श्रेणी-4 के कर्मचारी के खाते में ईपीएफ और ईएसआईसी कटौती का हर महीने 2691.02 रुपये जमा होगा। श्रेणी-3 के कर्मचारी के खाते में हर महीने 2965.52 रुपये जाएंगे। श्रेणी-2 के कर्मचारी के खाते में हर महीने 3346.92 रुपये जमा होंगे। श्रेणी-1 के कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी।
आउटसोर्स सेवा निगम के तहत श्रेणीवार वेतन श्रेणी
श्रेणी-4
श्रेणी-3
श्रेणी-2
श्रेणी-1
नगर निगम इसी बार से ठेका कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम की सिफारिशों के तहत वेतन देगा। बढ़े वेतन से निश्चित रूप से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। - डॉ. अजय कुमार, महापौर