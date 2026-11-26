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थाना भ्रमण कार्यक्रम में छात्राओं ने जानी पुलिस की कार्यप्रणाली

Vimal Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 08:21 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 08:21 PM IST







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अमर उजाला फाउंडेशन के थाना भ्रमण कार्यक्रम के तहत न्यू एज पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने बिलासपुर कोतवाली का भ्रमण किया। इस दौरान छात्राओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली और थाने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। ... और पढ़ें

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