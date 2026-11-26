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भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष वीरेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार अभिषेक सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें धान की फसल के मुआवजे की ग्रामवार सूची तीन दिन में उपलब्ध कराने और फसल क्षति सर्वे व मुआवजा वितरण की जांच कराने की मांग की। साथ ही तहसील के सप्लाई कार्यालय में राशन कार्ड की यूनिट काटने-जोड़ने के नाम पर कथित अवैध वसूली की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई।

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