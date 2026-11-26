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संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को नवीन पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिसकर्मियों को संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस बल का प्रमुख दायित्व विधि के शासन को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी भेदभाव के आमजन की सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपने आचरण और कार्यशैली में संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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