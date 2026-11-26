{"_id":"6b0847720b4948aa150dc186","slug":"video-police-personnel-were-administered-an-oath-to-work-in-accordance-with-the-values-of-the-constitution-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम करने की पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम करने की पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ
संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को नवीन पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिसकर्मियों को संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस बल का प्रमुख दायित्व विधि के शासन को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी भेदभाव के आमजन की सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपने आचरण और कार्यशैली में संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।