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संविधान दिवस के मौके पर कोतवाली परिसर में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मी और एक निजी स्कूल के विद्यालय के बच्चों को शपथ दिलाई। यह शपथ सीओ देवकीनंद ने दिलाई। साथ ही इस मौके पर संविधान दिवस के वारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कोतवाल धनंजय सिंह, जीके पाठक, मुकेश चंद्र गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे।

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