{"_id":"6b084b6060922cdc830bdfa9","slug":"video-employee-arrested-for-taking-a-bribe-of-20000-rupees-in-exchange-for-facilitating-the-payment-of-arrears-and-gratuity-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"एरियर-ग्रेच्युटी दिलाने के नाम पर 20 हजार की रिश्वत लेते कर्मचारी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एरियर और ग्रेच्युटी की धनराशि दिलाने के नाम पर 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगने वाले जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ सहायक अजय कुमार सागर को एंटी करप्शन की टीम ने बृहस्पतिवार को रंगेहाथ पकड़ लिया। टीम ने कार्यालय परिसर में ट्रैप कार्रवाई कर रिश्वत की रकम बरामद की। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में कार्रवाई की जा रही है।

... और पढ़ें