चंद्रशेखर आजाद पर हमले के विरोध में सौंपा ज्ञापन

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आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने सांसद एवं पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की निंदा करते हुए विरोध जताया। पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की।

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