Rampur News: नौचंदी एक्सप्रेस में मोबाइल फोन छीनकर कूदे आरोपी को 24 घंटे में दबोचा

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15 सितंबर को प्रयागराज के कौवा बरांव निवासी सर्वेश कुमार पटेल नौचंदी एक्सप्रेस के कोच एस-2 की सीट संख्या 15 पर मुरादाबाद से प्रयागराज की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन रात करीब साढ़े 12 बजे रामपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच रही थी।इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति यात्री के पास आया और उनके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर ट्रेन से कूद गया। घटना के संबंध में यात्री की तहरीर पर जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी शहजाद नगर के करन (22) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को बुधवार को रामपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मुरादाबाद की ओर अंतिम छोर पर बने साइन बोर्ड के पास से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। उसके कब्जे से करीब 30 हजार रुपये कीमत का छीना गया मोबाइल फोन बरामद हुआ है।गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष ईश्वर चंद, उपनिरीक्षक संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार तथा आरपीएफ पोस्ट रामपुर के कांस्टेबल जोगेंद्र और विशेष कुमार शामिल रहे। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।