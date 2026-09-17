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Rampur News: वृद्धा और बेटी पर ईंट-पत्थर से हमला, रिपोर्ट दर्ज

Thu, 17 Sep 2026 01:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 01:45 AM IST
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Old woman and her daughter attacked with bricks and stones, report filed
टांडा। सूरजपुर गांव में घर पर ईंट-पत्थर बरसाने से एक वृद्धा और उनकी बेटी घायल हो गईं। पीड़िता ने गांव के पांच लोगों पर आए दिन ईंट-पत्थर बरसाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव सूरजपुर निवासी कलसुम जहां ने बताया कि मोहम्मद हसन, इबले हसन, भूरा, आले हसन और नवी अहमद उनके घर पर लगातार ईंट-पत्थर बरसा रहे थे। 11 सितंबर की रात करीब आठ बजे हुए हमले में बेटी फिरोज जहां को सिर, गर्दन और कमर में गंभीर चोटें आईं, जबकि वृद्धा के पैर में भी ईंट लगी। कलसुम जहां ने आरोप लगाया कि आरोपी प्रार्थना पत्र वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सीओ पंकज पंत ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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