Rampur News: चलती बस से गिरा पांच वर्षीय मासूम, चालक भागा

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भूवरा, स्वार निवासी प्रियांशु (5) अपनी दादी कमलेश के साथ टांडा से दढ़ियाल आ रहा था। बस तेज गति से दढ़ियाल की ओर जा रही थी। चालक ने सामने से आ रहे वाहन को बचाने के लिए अचानक बस को तेज गति से मोड़ा। इस दौरान खिड़की के पास दादी की गोद में बैठा प्रियांशु हाथ से छूटकर सड़क पर जा गिरा। मासूम के गिरते ही यात्रियों ने शोर मचाया। चालक ने कुछ दूर जाकर बस रोकी, फिर मौका पाकर भाग गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर त्रिवेणी शुगर मिल में खड़ा करा दिया है। घायल प्रियांशु का दढ़ियाल के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रियांशु के पिता विजय सिंह ने बस चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। संवाद

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दढ़ियाल। बुधवार दोपहर टांडा-बाजपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार निजी बस में हादसा हो गया। सामने से वाहन बचाने के चक्कर में बस मोड़ने पर पांच वर्षीय मासूम नीचे गिरकर गंभीर घायल हो गया।