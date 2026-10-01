VIDEO: भाजपा प्रभारी नीरज सिंह ने पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र

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भाजपा प्रभारी नीरज सिंह का शहर में पहला आगमन हुआ। उन्होंने अटल भवन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना था। नीरज सिंह ने पदाधिकारियों को चुनाव जीतने के लिए कई महत्वपूर्ण मंत्र दिए। उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रभारी ने कहा कि प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का आह्वान किया। नीरज सिंह ने एकजुट होकर काम करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात कही।

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