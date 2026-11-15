{"_id":"6af9d3ce0c18a6115c043c50","slug":"video-rayabral-bkhara-chhatha-ka-chhata-dabta-saraya-ka-thaya-sharathathha-ka-araghaya-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली: बिखरी छठ की छटा, डूबते सूर्य को दिया श्रद्धा का अर्घ्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रायबरेली: बिखरी छठ की छटा, डूबते सूर्य को दिया श्रद्धा का अर्घ्य
रंग-बिरंगी रोशनी से नहाए घाट, सूप में फल, फूल सहित पूजा का अन्य सामान, अस्ताचलगामी सूर्य को कमर भर पानी में खड़े होकर अर्घ्य देती व्रती महिलाएं, उनकी नाक से मांग तक सजा सिंदूर और छठ माई के गीतों की गूंज।
यह अलौकिक नजारा रविवार को छठ पूजा के दौरान जिले में नदी के घाटों व तालाबों के किनारे दिखा। घाटों पर आस्था, विश्वास व परंपरा की त्रिवेणी बह उठी। व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर छठी मइया की पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु व आरोग्य की कामना की।
इस दौरान महिलाएं सुनिहा अरज छठी मइया, बढ़े कुल परिवार कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, नारियल केरवा घोउदवा, साजल नदिया किनार, बढ़े कुल परिवार आदि गीत गाती दिखीं। व्रती महिलाएं सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करेंगी
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।