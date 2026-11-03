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रायबरेली में दिवाली पर बाजार में कृत्रिम लड़ियों और बंदवार की बहार
रायबरेली में दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों की सजावट के लिए बाजार में रौनक बढ़ गई है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान उपलब्ध हैं। इनमें कृत्रिम फूलों की लड़ियां और बंदवार प्रमुखता से शामिल हैं।
बाजार में गजरा और लड़ी के 10 नग 50 रुपये से 180 रुपये तक की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं। मोती और फूल वाली लड़ियां भी 10 नग के सेट में उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 80 रुपये से 180 रुपये के बीच निर्धारित की गई है। गेंदा लड़ी 40 रुपये से 120 रुपये तक की मूल्य सीमा में उपलब्ध है। राजस्थानी बंदवार 60 रुपये से 150 रुपये तक में खरीदे जा सकते हैं। मोती से सजे बंदवार की कीमत 60 रुपये से 450 रुपये तक है। इसके अतिरिक्त, फ्लावर गुच्छे भी 35 रुपये से 700 रुपये तक की विभिन्न कीमतों पर मिल रहे हैं।
बाजार में दिवाली के लिए सजावट के कई विकल्प मौजूद हैं। इनमें गजरा, मोती और गेंदा लड़ी जैसे पारंपरिक सामान शामिल हैं। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार राजस्थानी बंदवार और मोती से सजे बंदवार भी चुन सकते हैं। फ्लावर गुच्छे भी घरों को आकर्षक रूप देने के लिए उपलब्ध हैं। ये सभी सामान त्योहार के लिए घरों को सुंदर बनाने में मदद करते हैं।
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