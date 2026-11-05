Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Woman's bail plea rejected in Ankit Kashyap murder case

Raebareli News: अंकित कश्यप हत्याकांड में महिला की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 05 Nov 2026 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 05 Nov 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Woman's bail plea rejected in Ankit Kashyap murder case
अमेठी। अंकित कश्यप हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी महिला सरिता यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला जज सुल्तानपुर की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया। गौरीगंज पूरे बान सिंह निवासी कंचन कश्यप ने तीन अगस्त की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि मोहल्ले के सुकई यादव, उनके पिता रामसुंदर, सरिता यादव और रंजना यादव ने उनके बेटे अंकित कश्यप को रिक्शे से उतारकर घसीटा और अपने घर ले गए। वहां गला और गुप्तांग काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी सरिता यादव की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान डीजीसी क्रिमिनल ने हत्या की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed