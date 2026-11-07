रायबरेली: बेकाबू डंपर ने मोपेड से जा रहे नाना-नातिन को रौंदा, मौके पर हुई दोनों की मौत; चालक हुआ फरार

लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर मोहलिया गांव के पास शनिवार दोपहर बेकाबू डंपर ने मोपेड सवार नाना-नातिन को रौंद दिया। इससे दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला। ऊंचाहार कस्बा निवासी पदारथ गुप्ता (62) की बेटी की शादी भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे में हुई है। दिवाली पर पदारथ बेटी के घर आए थे। वह नातिन श्रेया गुप्ता (16) पुत्री महेश गुप्ता के साथ मोपेड ऊंचाहार जा रहे थे।

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