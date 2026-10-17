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प्रतापगढ़ में अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल की जयंती पर अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

विनोद सिंह

Updated Sat, 17 Oct 2026 04:28 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 04:28 PM IST







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प्रतापगढ़ में अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल की जयंती पर अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश।

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