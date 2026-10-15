प्रतापगढ़ : ईंट-पत्थर से सिर कूंचकर युवक की हत्या, नहर किनारे मिला शव

लालगंज कोतवाली क्षेत्र के शीतलमऊ नहर के समीप लहूलुहान युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। फोरेंसिक टीम ने ईंट-पत्थर से सिर कूच कर हत्या किए जाने का कयास लगा रही है। मृतक के सिर के साथ शरीर पर भी चोट के निशान हैं। लालगंज कस्बा निवासी उमाशंकर उर्फ गुड्डू बुधवार की रात करीब आठ बजे घर से निकले थे। देर रात घर वापस न आने पर परिजन परेशान हो गए।

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काफी खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं चला। बृहस्पतिवार की सुबह शीतलमऊ नहर के समीप युवक का शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक के शव को देख रोने बिलखने लगे। चर्चा है कि आशनाई के चक्कर में युवक की हत्या की गई है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मृतक के चार भाई हैं। तीन भाइयों की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि ईंट से हमला कर युवक की हत्या की गई है। घटना की जांच की जा रही है।